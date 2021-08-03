THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın 2020'deki sözleri yeniden gündemde: 4 uçağımız uçuşa hazır

Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın 7 Temmuz 2020'de katıldığı bir programda sarf ettiği "4 uçağımız uçuşa hazır. 5. ve 6. uçağı da 150 bin dolar harcayarak hazır hale getirebiliriz" sözleri yeniden gündem oldu.

Türkiye'yi son bir haftadır sarsan yangınlar henüz devam ederken, THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın 7 Temmuz 2020'de Habertürk'te katıldığı bir programda yangın uçakları ile ilgili açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Aşçı söz konusu açıklamada, THK'nın elinde uçmaya hazır 4 uçak bulunduğunu ifade ettiği sözlerini "5. ve 6. uçağı da 150 bin dolar harcayarak hazır hale getirebiliriz. Diğer uçaklarımız da güvenli hale gelmiş durumda" şeklinde sürdürdü.

"Uçaklarımız güvenli hale gelmiş durumda"

Aşçı'nın açıklamaları şöyle:

"9 uçağımız var, bu uçağımızın 3'ü zaten önceki yıllarda havacıların tabiriyle kaybolmuş halde. 4 uçağımız uçuşa hazır. 5. ve 6. uçağı da 150 bin dolar harcayarak hazır hale getirebiliriz. Bu işin sahibi Orman Bakanlığı. Bakanlık orman yangınlarını söndürmekte kullanacağı enstrümanlardan biri uçak biri helikopter. Biz helikopterle orman yangını söndürme ihalesine katıldık. Başka bir firma kazandı. Başarılar diliyoruz. Uçak meselesine gelince, geçen yıl bizim kurumun içinden de maalesef dezenformasyon yapılmış, motorlarının olmadığı, bakımlarının yapılmadığı şeklinde yanlış bilgiler gitmiş. Kanada firması bunları üretmiş, davet ettik geldiler. 6 uçağımızı incelettim teknik olarak. Baktılar. Önceki yıllarda bazı bakımlar yapılmış, yedek parçalar takılmış. Ama bunların sertifikaları yok. Firma bunları tamamladı. Bize sertifikalandırdı. Bizim uçaklarımıza takılan her parçayı biliyoruz ve bu uçaklarımız da güvenli hale gelmiş durumda. Biz bunu muhataplarımıza duyurmuş olalım."

"İhale koşulları bizim uçaklarımıza uymuyordu"

"Biz neden uçaklarımızla orman yangını ihalesine girmedik? Çünkü ihalede istenen uçakların koşulları bizim uçaklarımıza uymuyordu. Bakanlığımız 10 ton üstünde iki tane uçak, üç tane uçak aslında çıktı. Biz ortağımız firma ile beraber bunu Rusya'dan bulduk. Şu anda İzmir ve Antalya bölgesinde bu araçlar konuşlandı."