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The Circle filminin fragmanı

27 Nisan 2017 20:48

Emma Watson ve Tom Hanks'in başrollerinde yer aldığı The Circle, "Bilmek iyidir, her şeyden haberdar olmak ise daha iyi" sloganıyla yola çıkmış olan ve dünya çapında izleme noktaları oluşturarak insanlığı bir adım ileriye taşıyacağını vadeden dev teknoloji şirketi The Circle ve uygulamalarını gerilimli bir hikâye etrafında ele alıyor. Eamon Bailey'in (Tom Hanks) kurucusu olduğu Circle, çok güçlü ve büyük bir teknoloji şirketidir. Şeffaflığın ve mahremiyetin olmadığı, her anın kayıtlara geçtiği ve tüm dünyanın sizi izleyebildiği bir sistemi insanlar üzerinde uygulayan şirket yeni ve uygun denekler aramaktadır. Mae (Emma Watson) orta ölçekli bir Çağrı Merkezi'nde çalışan sıradan bir Amerikalıdır ve onun hayali Circle'da çalışmaktır. Birçok kez başvurduğu şirket için olumlu yanıt aldığında ise bunu hayatının en büyük fırsatı olarak görür. Azmi ve çalışkanlığıyla kısa zamanda Bailey'in dikkatini çeken Mae daha önce denenmemiş büyük bir deney için seçilir. Ancak bu deney, onun yaşamında çok önemli bir dönüm noktası olacak ve sistemin kısıtlayıcılığını deneyimleyerek hayatının kararını vermek zorunda kalacaktır.

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