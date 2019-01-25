The Big Lebowski geri mi dönüyor?

Coen Kardeşler’in kült filmi The Big Lebowski‘de canlandırdığı Dude karakteriyle sinemaseverlerin gönlünü kazanan Jeff Bridges, Twitter’da paylaştığı videoyla Dude’ü yeni bir filmde görmek isteyenleri umutlandırdı. Usta oyuncunun Dude olarak göründüğü bu kısa videoya eşlik eden mesaj, karakterin yakında yeniden karşımıza çıkacağını gösteriyor.

Ancak sevilen karakteri bir filmde mi yoksa bir reklamda mı göreceğimiz belirsizliğini koruyor. Videonun sonunda 2 Şubat tarihinin verilmesi reklamda görme ihtimalimizin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Zira 2 Şubat, Amerika’daki en büyük spor etkinliği olan Super Bowl’un tarihi. Tüm dünyada milyonlarca kişinin izlediği Super Bowl sırasında her yıl tanıdık isimlerin yer aldığı, ilgi çekici reklamlar yayınlanıyor. Bridges’ın son paylaşımı, bu yıl Super Bowl’da Big Lebowski temalı bir reklam görebileceğimizi gösteriyor.

Videonun sonundaki tarihin Super Bowl’a denk gelmesi Bridges’ın bir reklam filmine işaret ettiğini düşündürüyor olsa da, karakterin yeni bir filmde yer alması ihtimal dahilinde.

John Turturro’nun The Big Lebowski’de canlandırdığı Jesus karakteriyle geri döneceği yeni bir film hazırladığı biliniyor. Going Places adını taşıyan bu film için henüz bir vizyon tarihi açıklanmış değil. Ancak filmin çekimleri bir süre önce tamamlandı. Yani filmin şubat ayında yayınlanması mümkün. Bu da Jeff Bridges’n bu filmde Turturro’ya eşlik etme ihtimalini doğuruyor.

Kaynak: (www.filmloverss.com)