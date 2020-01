Yönetmenliğini Ron Howard’ın yaptığı efsane müzik grubu The Beatles’in, 1962 - 1966 yılları arasındaki turnelerini izleyicilere aktaracak olan belgeselin yeni fragmanı yayımlandı. Grubun politik duruşuna da değinen The Beatles: Eight Days a Week isimli belgesel Amerika'da 16 Eylül'de vizyona girecek. Ülkemizde ise 18 Ekim tarihinde DVD olarak satışa sunulacak.