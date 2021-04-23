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TGRT, programda konuk ettiği Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in kayıtlarını sildi

23 Nisan 2021 14:39

2 milyar dolarlık vurgunun ardından yurt dışına çıktığı görüntüleri ortaya çıkan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, TGRT ekranlarına çıkarak şirketinin reklamını yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi.

Thodex’in CEO’su Faruk Fatih Özer sosyal medya hesaplarını kapattı. Özer hem TGRT hem de TGRT EU’da kendi reklamını yaptığı görüldü.

Televizyonda ne yapacağını anlatmış

Thodex’in patronu Özer, 9 Aralık 2020 tarihinde TGRT Haber’de bir programa konuk olduğunda “2020 yılı birçok yeniliği barındırdığı bir yıl oldu bizim için. İnsanlar şunun değerini daha fazla anladılar. Kripto paranın hem taşınması, hem bir yerden bir yere aktarılması tamamen bana bağlı. Herhangi bir sisteme, ülkeye, finans kuruluşuna bağlı olmadan siz istediğiniz yere bu kripto paranızla seyahat edebilir veya bunu istediğiniz ülkeye aktarabilirsiniz” açıklamasında bulunmuştu.

Videolar kaldırıldı

Öte yandan büyük vurgunun ortaya çıkmasının ardından TGRT, Özer’in yer aldığı videoları YouTube’dan apar topar kaldırdı.

 
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