TGRT haber sunucusu: Korkusuzca "Sar bakalım kuzu pirzola" diyebiliyor muyuz; Benim Türk halkım makarnaya dönüşüyor

07 Kasım 2020 11:36
TGRT'de, haber bülteni sunan Ekrem Açıkel, kötü giden ekonomi nedeniyle artan et fiyatlarını dile getirerek, "Benim Türk halkım makarnaya dönüştü" yorumunu yaptı.
TGRT'nin Ana Haber bültenini sunan Ekrem Açıkel, kötü giden ekonomi nedeniyle fiyat pahalılığını eleştirdi.
Ana Haber bülteninde "Ver bakayım oradan kuzu pirzola diyebiliyor muyuz" sorusunu yönelten Açıkel, "Diyemiyoruz" diyerek tepki gösterdi.
Açıkel, "Vatandaş makarna yemekten makarnaya dönüştü" diyerek ekonomiyi eleştirdi.
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