TGRT Haber'de eski ve yeni asgari ücretin alım gücü kıyaslandı: 'Böyle devam ederse 3 ayda bir yeni asgari ücret konuşmaya başlayacağız'

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TGRT Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel, 2 bin 825 TL olan asgari ücret ile zam sonrasında 4 bin 253 TL olan yeni asgari ücretin alım gücünü ekmek, süt ve yumurta üzerinden kıyasladı. Açıkel hazırladığı tabloyu göstererek "Eski asgari ücretle 1,5 liradan bin 883 ekmek alınıyordu. 4 bin 253 TL ile 3 liradan bin 417 ekmek alınabiliyor. Aradaki fark 466 ekmek. Böyle devam ederse, belki de üç ayda bir yeni asgari ücret konuşmaya başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Ana haber bülteninde asgari ücretin alım gücü kıyaslandı. Sunucu Ekrem Açıkel, ekmek süt ve yumurtanın fiyatlarıyla hazırladığı tabloyla 2021 Şubat ayındaki asgari ücret ile 2022 Şubat ayında alınacak asgari ücretin alım gücünü kalem kalem anlattı.

"Üç ayda bir yeni asgari ücret konuşmaya başlayacağız"

Açıkel'in eski ve yeni asgari ücretin alım gücü değerlendirmesi şöyle;

"Programda Şubat 2022'de cebinize 4 bin 253 lira asgari ücret geçecek. Ekmek ne kadar? Halk ekmeği yapmadım. Ortalama olan bir fiyat olarak 3 lira ekmek fiyatı belirledim. Bölünüz bin 417 ekmek. Aradaki fark ne? Meğerse geçen asgari ücret daha fazla ekmek alıyormuş. Fark 466 ekmek. Bitmedi. Süt. 2 bin 825 lira 1 Ocak 2021. Sütün 1 litresi 6 lira. Bölünüz 470 litre yapıyor. Asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Süt ne kadar? Bu fiyatta da ortalama aldık. Litresi 13,5 lira. Ne ediyor yeni asgari ücretle 314 litre. Meğerse 2825 liralık asgari ücretin alım gücü daha fazlaymış. 156 litre fazla süt alabiliyormuşuz.

Yumurtadaki makas çok daha dramatik. 2 bin 825 TL asgari ücretle tanesi 40 kuruştan 7 bin 62 tane yumurta alınabiliyormuş. Şubat 2022'de 4 bin 253 TL asgari ücretle tanesi 1,50 liradan 2 bin 835 tane yumurta alınabiliyor. Aradaki fark 4 bin 227 tane yumurta. Fark bu. Ekmek, süt ve yumurta perspektifinden baktım. Siz de istediğiniz açıdan bakabilirsiniz. Bu şekilde bu artışlar böyle devam ederse, belki de üç ayda bir yeni asgari ücret konuşmaya başlayacağız."