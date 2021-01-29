TGRT'den 'yumurta' haberi: Zincir marketler kartel oldu; fiyatları 4 kişi belirliyor

TGRT haber spikeri Ekrem Açıkel "Uyarıyoruz, zincir marketler kartel oldu" başlığıyla zincir marketlerdeki yumurta fiyatları artışını, market görevlilerinin WhatsApp üzerinden haberleşerek belirlediğini iddia etti.

"Güçlü kaynaklardan aldığımız bilgilere göre bu 4 büyük marketler zincirinin satın alma görevlileri var. Onların yumurta tedariğine bakan müdürleri kendi aralarında grup kurmuş fiyatları belirliyorlar" diyen Açıkel, Türkiye'de fiyatların dört kişi tarafından belirlendiğini ifade etti.