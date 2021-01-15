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TGRT'den İmamoğlu'na destek, AK Parti'ye tepki

15 Ocak 2021 09:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yeni Halk Ekmek büfesi açma talebini reddeden AKP'li ve MHP'li üyeler ile CHP'li üyeler arasında 'halk ekmek' tartışması yaşandı.

Hükümete yakınlığı ile bilinen TGRT'de ana haber bültenini sunan Ekrem Açıkel ise tartışma da İBB yönetimine destek verdi. Açıkel, teklifi reddeden AK Partili üyelere seslenerek "Ekmeğin üzerinden siyaset yapılmaz. Şu işi bari particilikten uzak tutun" diyerek tepki gösterdi.

TIKLAYIN -İBB Meclisi'nden 142 yeni Halk Ekmek büfesine onay

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TGRT ana haberİstanbul Büyükşehir BelediyesiHalk EkmekEkrem Açıkel

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