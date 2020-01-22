T24 LogoT24 Logo
Haberler

TGB'den İBB önünde "Demirtaş'ın kitaplarının satışını durdurun" protestosu

22 Ocak 2020 15:35

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Kitapçısı'nda, HDP'nin cezaevinde bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satılmasını protesto etti.

Saraçhane'deki İBB binası önünde düzenlenen eylemde basın açıklamasını okuyan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, kitapların satışına tepki göstererek İBB'nin kitap satışını durdurmasını istedi. 

Gençer ve beraberindekiler, Demirtaş'ın kitaplarının satışının İstanbul Kitapçısı mağazaları ve internet sitesinden kaldırılması için İBB'ye dilekçe verdi.

 

ETİKETLER

tgbibbdemirtaşdevransatışbelediyeeylem

Diğer Videolar

Bağcılar'da yol verme kavgası; sürücüler birbirine girdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Mart 2020

Veliler, "çocuklarımıza müstehcen içerikli kitap hediye etti" iddiasıyla bir öğretmeni dövdü

Selçuk Mızraklı'ya verilen hapis cezasının ardından o video gündem oldu

Koronavirüs paniği: Trende iki yolcu 'öksürük' kavgasına tutuştu

"Suudi Arabistan petrol fiyatları konusunda Rusya'yı cezalandırdı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir...

Barış Terkoğlu'nun avukatı Ersöz: Tutuklamanın nedeni gelecek hafta çıkması beklenen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma...

Koronavirüs'ten korunmak için inek dışkısıyla yıkanıyorlar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Havacılık sektöründe Koronavirüs krizi; ilk iflas açıklandı...

Forbes Türkiye, en zengin isimlerin listesini açıkladı...

Babacan ve arkadaşları, bu hafta partiyi kuruyor...

Feminist Gece Yürüyüşü’nde binlerce kadın polis barikatına karşı haykırdı: Dünya...

Babacan Demokrasi ve Atılım Partisi ile yola çıktı; Gül ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Putin-Erdoğan zirvesi: Çatışma tehlikesi önlendi ama uzlaşma uzun sürmeyebilir...

Barış Terkoğlu'nun avukatı Ersöz: Tutuklamanın nedeni gelecek hafta çıkması beklenen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Müzisyen Eda Baba: Mesleğimizin başına cinsiyetimizin yerleştiriliyor olması asıl tartışma...

Koronavirüs'ten korunmak için inek dışkısıyla yıkanıyorlar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24