TGB'den İBB önünde "Demirtaş'ın kitaplarının satışını durdurun" protestosu

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Kitapçısı'nda, HDP'nin cezaevinde bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının satılmasını protesto etti.

Saraçhane'deki İBB binası önünde düzenlenen eylemde basın açıklamasını okuyan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, kitapların satışına tepki göstererek İBB'nin kitap satışını durdurmasını istedi.

Gençer ve beraberindekiler, Demirtaş'ın kitaplarının satışının İstanbul Kitapçısı mağazaları ve internet sitesinden kaldırılması için İBB'ye dilekçe verdi.