TFF, EURO 2024 adaylık dosyasını sundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği adaylık dosyasını UEFA'ya teslim etti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleşen törende, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'e adaylık dosyasını sundu. Tören sonrasında basına konuşan Demirören, "Adaylığımız ülkemize hayırlı olsun. Bugüne kadar birkaç kez aday olduk ama en iyi hazırlandığımız dosya ile bugün buradayız. Ülkemiz, statlarıyla spora ve futbola olan aşkıyla bu turnuvaya hazır. Bana göre de bu turnuvayı kazanacak ülke Türkiye olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. TFF'nin şimdiye kadar sunduğu en güçlü adaylık dosyası olduğunu belirten Demirören, "Artık Türkiye'nin zamanı. UEFA'nın sadece Avrupa'da değil Asya'ya da açılması gerekiyor. O açıdan da dosyamızın çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. 'Bizim zamanımız, gelin beraber paylaşalım mutluluğu' diyoruz." ifadelerini kullandı. Törende, Demirören'in yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile UEFA EURO 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi Barış Telli yer aldı. Resmi adaylık başvurusunu 2 Mart 2017 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, EURO 2024 adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükumet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor. EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke, 27 Eylül 2018 tarihindeki UEFA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacak.