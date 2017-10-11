'TFF başkanlığına aday olmayacağım' diyen Dilmen: 'Anahtarı al' derlerse alırım

7 Haziran’da NTV Spor canlı yayınında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olmayacağını net bir dille açıklayan Rıdvan Dilmen; dün (10 Ekim 2017) katıldığı canlı yayında “Türk futbolunu dizayn etmek için 'Anahtarı al’ derlerse alırım” dedi. TRT Spor’da ‘Futbol Zirvesi’ programına konuk olan Dilmen, “TFF misyonunu tamamladı. Futbolu dizayn etmek için al anahtarı derlerse, alırım. Federasyon başkanlığında falan gözüm yok” diye konuştu. Dilmen’in konuya ilişkin açıklaması şöyle: ”Türkiye'de futbol federasyonu misyonunu tamamlamıştır. Riva'yı bizim federasyonumuz falan yapmadı, devlet yaptı. Hala sizin liginiz devletin elinde. Yayın haklarınız Arapların elinde. Yani sizin başarınız falan yok. Seneye Eylül'e kadar maç yok. Bu şanstır şanssızlık değil. Futbolu dizayn etmek için al anahtarı derlerse, alırım. Federasyon başkanlığında falan gözüm yok. Ama federasyon başkanı bana hesap falan sormayacak, 4-5 yıl sonra Türkiye'ye veririm hesabı.'