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Tezgâhını açtı; gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı

"Kardeşim 1 tane kavun aldım, yoktun, parasını buraya bırakıyorum"

17 Ağustos 2020 13:07

Ankara'da gece saatlerinde yol kenarındaki açık kavun ve karpuz tezgahından kavun alan bir vatandaş, "Kardeşim 1 tane kavun aldım yoktun, parasını buraya bırakıyorum. Hakkını helal et" yazan notla sabah gelen satıcıyı duygulandırdı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde yol kenarındaki açık kavun ve karpuz tezgahından kavun alan bir vatandaşın parayla birlikte bıraktığı not satıcıyı duygulandırdı.

"Parasını bırakıyorum, hakkını helal et"

Ankara'nın Mamak ilçesi Kayaş mahallesinde sabahın erken saatlerinde yol kenarına kurduğu açık kavun ve karpuz tezgahıyla geçimini sağlayan Resul Çeker bulduğu not ve parayı görünce duygulandı. Geceleri boş bıraktığı karpuz ve kavun tezgahının sabah satış için başına gelen Çeker, bir not ile bırakılan 10 lirayı görünce şaşırdı. Notta ise, "Kardeşim 1 tane kavun aldım, yoktun, parasını buraya bırakıyorum. Hakkını helal et" ifadeleri yer aldı.

"Anasının hak sütü gibi helal olsun"

10 senedir kavun karpuz sattığını ve sürekli geceleri çalındığını belirten Çeker, "10 sene sonra ilk defa bir arkadaş not bırakarak 'kardeşim 1 tane kavun aldım yoktun parasını buraya bırakıyorum. Hakkını helal et yazmış.' Ben bu arkadaşımın buraya gelip çayımı içip yemeğimi yemesini istiyorum. Beni öyle duygulandırdı ki 10 TL değil sanki bana 10 bin TL para bıraktı. O kadar çok mutlu oldum ki Allah bu tür insanlardan razı olsun. Aldığı ürün anasının ak sütü gibi helal olsun. Ben ondan razı oldum, Allah'da ondan razı olsun. O kadar gururlandım, tüylerim diken diken oldu bu parayı gördüğüm zaman. Sanki şu tezgahtaki kavun ve karpuzu alsa vallahi bu kadar bu sevinmezdim" diye konuştu.

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