Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı: Boğazımı sıkıp "Devleti de zabıtayı da tanıyacaksın" dediler

İstanbul Esenler’de zabıta tarafından tezgahına el konulduğu sırada çekilen görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle gündeme olan çocuk zabıta tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi.

Halk TV'ye konuşan Yusuf Sunay, "Boğazımı sıkıp 'Devleti de zabıtayı da tanıyacaksın' dediler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yusuf'un, babasına ait kıraathanenin Koronavirüs salgınıyla birlikte kapatılmasının ardından babasıyla birlikte seyyar satıcılığa başladığı öğrenildi.