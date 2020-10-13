Tevfik Göksu: İstanbul siyasal intihalciliğin esiri oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi. Yönetimi siyasi intihalcilikle suçlayan Göksu, "İstanbul'un dilinin bir buçuk yılda nereden nereye geldiğini gördük. Bununla birlikte bu dile sirayet eden yeni bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Siyasi intihalcilik. Yani, başkasının çalışmalarını kendine mal etmek, kendi yapmış gibi göstermektir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Meclisi'nin Ekim ayı toplantılarının ilkinde konuşan Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bugünkü yönetiminin artık mazeret süreçlerini tamamen tükettiğini, kendilerine ait icraatlar ile konuşmasının vakti geldiğini söyledi. İBB yönetimini siyasal intihalcilikle suçlayan Göksu, "İstanbul'un dilinin bir buçuk yılda nereden nereye geldiğini gördük. Bununla birlikte bu dile sirayet eden yeni bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Siyasi intihalcilik. Yani, başkasının çalışmalarını kendine mal etmek, kendi yapmış gibi göstermektir."

"Yıllar önce yapılmış olan projeler, sanki yeni yapılmış gibi gösterilmektedir"

Göksu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışanın emek ve başarısını kendine mal etmek ancak şu üç şeyle izan edilebilir; 1. Kendi yetersizliğini örtme, 2. kendini onaylatma, 3. kendine pay çıkarma çabası. Özünde ise egonun altında gizlenmiş, itiraf edilememiş bir özgüvensizliktir. Baktığımızda görüyoruz ki, İBB tüm reklam ve tanıtım mecralarında gurur faaliyetleri olarak hemen hemen tamamını bizim yaptığımız projelerin açılışını yeni bir hizmet olarak takdim etmektedir. Bu sahiplenme kurumsal devamlılık çerçevesinde olduğu müddetçe elbette bir sorun değildir. Çünkü bu projeler milletimizin projeleridir. Ama normal olmayan bunu sahiplenirken ortaya konan manipulatif ve intihalci dildir. Yıllar önce yapılmış olan projeler, sanki yeni yapılmış ve seçim vaatleri yerine getirilmiş gibi gösterilmektedir. Adeta 16 milyon İstanbullunun aklıyla dalga geçilmektedir. En kibar ifadesiyle bile söylersek, bu patolojik bir durumdur. Bu siyasal intihalcilik diline birkaç örnek vermek istiyorum. Sayın Başkan ve İBB yeni yönetimi tanıtımlarda diyor ki; 'Yeni yaşam vadileri yapacağız dedik, yaptık. Kemerburgaz ve Sarıyer Atatürk Kent Ormanı'nı açtık.' Bu cümle ne diyor arkadaşlar? Sayın Başkan’ın yeni yaşam vadileri ile ilgili bir seçim vaadi varmış, onu yerine getirmiş. Peki soruyorum, bu vadileri hakikaten başkan ve ekibi mi inşa etti? Yoksa sadece tabelasını mı astı?"