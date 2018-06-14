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Teşkilata 'HDP' talimatı veren Erdoğan'ın konuşmasının devamıı: İş çantada keklik değil, bir 7 Haziran daha yaşamamalıyız...

14 Haziran 2018 01:02

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumartesi akşamı AKP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ‘Mahalle Başkanları Toplantısı'nda, “Bunu dışarıda konuşmam” notuyla yaptığı “HDP üzerinden parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Çünkü, onların baraj altı kalması demek, bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demektir” açıklamasının devamı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videolara göre, sandık kurulu üyelerinin sandık müşahitleriyle takviye edilmesi çağrısı yapan Erdoğan, “Burada sandık kurulundaki hakimiyeti biz elde etmiş oluruz. Bunu sağlama alırsak İstanbul'da başlamadan işi bitirmiş oluruz” diye konuşuyor.

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