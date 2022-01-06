TESK Başkanı: Alkol ve sigaraya yapılan yüksek orandaki zam, kaçakçılığı ve ölümleri artırır

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara ve alkole yapılan zamların hem kaçağı hem de kaçak alkol kullanımından ölümleri artıracağını, bu zamlar nedeniyle devletin dolaylı vergilerden kaynaklı gelir kaybına uğrayacağını belirterek, "Enflasyon üzerinde sigara ve alkole yapılan bu orantısız zam artışından esnafın olumsuz etkilenmemesi, vatandaşın kaçağa yönelmemesi, devletimizin vergi kaybı yaşamaması için vazgeçilmeli" dedi.

Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışa paralel olarak yüzde 47,38 oranında yükseldi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu zammın kaçak içkiye yönelimi arttıracağını, dolayısıyla ölümlerde artış olabileceğine dikkat çekti. Palandöken, bu zamlar nedeniyle devletin vergi kaybına uğrayacağını da belirtti.

Palandöken, şöyle konuştu:

"Fiyatların yükseltilmesi ile sigara ve alkol kullanımının önüne geçilmez. Yapılan zamlar sadece kaçağı ve vergi kayıplarını artırır. Kaçağın artması aynı zamanda alkolden yaşanan ölümlerin daha da artacağına işarettir. 2021 yılında alkolden devletin 22 milyar lira, sigaradan ise 60 milyar lira üzerinde dolaylı vergi geliri var. Bu son ÖTV zamlarından sonra sınırlarımızdan kaçak sigara ve kaçak içki girişlerinde artışlar yaşanacaktır. Bu da bu toplanan vergilerin yüksek zamma rağmen toplanamayacağının göstergesidir."

"Kaçak sigara ve içki nedeniyle yıllık vergi kaybı 6-7 milyar lira"

Bu fiyat artışları kaçak sigara ve alkol satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümleri daha da yükseltecektir. Fiyat artışlarının özellikle bu ürün grubunda doğrudan kaçağa yönelimi artırdığı unutulmamalı. Enflasyon üzerinde sigara ve alkole yapılan bu orantısız zam artışından esnafın olumsuz etkilenmemesi, vatandaşın kaçağa yönelmemesi hem de devletimizin vergi kaybı yaşamaması için vazgeçilmeli. Çünkü dolaylı vergi gelirlerinde devletin alkolden 2-3 milyar, sigaradan ise 3-4 milyar olmak üzere ortalama 6-7 milyar lira yıllık kaybı var. En önemlisi zam ile alkol ve sigara satışlarının önüne geçilmez. Yapılması gereken halkımızın bilinçlendirilmesidir. Bunun için de alkol ve sigaranın zararları her platformda anlatılmalı." (ANKA)