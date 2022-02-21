T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ters yola girip kavşakta drift attı, kazaya davetiye çıkardı

Karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı

21 Şubat 2022 10:36

İstnbul Küçükçekmece’de, içinde 4 kişinin olduğu bir araç, önce ters şeride girip kazaya davetiye çıkardı. Daha sonra millet bahçesinin önündeki kavşakta drift attı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı’daki Halkalı Millet Bahçesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan ve içinde 4 kişinin olduğu bir otomobil önce ters yola girdi. Karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı.

küçükçekmecedriftkavşakta drift

Diğer Videolar

Adana'da hırsızların demirlerini çaldığı yüksek gerilim hattı direği devrildi

Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor; 7.0'ın üzerinde bir deprem ile sınanacak

Yamaç paraşütü kapanan iki pilot 200 metreden denize indi

İlahiyatçı Fatih Çıtlak’ın sahur programında yaptığı gaf viral oldu

Havai fişekler kahvehaneye düştü, panik anları kamerada

CHP'li Tanrıkulu, cezaevinde işkence iddiasını Meclis'e taşıdı; "Çürüttünüz, gerçekten çürüttünüz Türkiye'yi de"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24