Ters yola girip kavşakta drift attı, kazaya davetiye çıkardı

İstnbul Küçükçekmece’de, içinde 4 kişinin olduğu bir araç, önce ters şeride girip kazaya davetiye çıkardı. Daha sonra millet bahçesinin önündeki kavşakta drift attı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı’daki Halkalı Millet Bahçesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan ve içinde 4 kişinin olduğu bir otomobil önce ters yola girdi. Karşıdan gelen araçlara aldırış etmeden ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı.



