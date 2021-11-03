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Ters istikamette giden motorlu kurye otomobille çarpıştı, metrelerce havaya uçtu

03 Kasım 2021 08:40

İstanbul Ataşehir’de ters yönde seyir halinde olan motorlu kurye ile caddeye çıkmaya çalışan otomobil çarpıştı. Kazada kuryenin metrelerce havaya fırladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi Kartal sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde aşırı hızla ters yöne giren motorlu kurye ile caddeye çıkmaya çalışan otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazada ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Öte yandan meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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