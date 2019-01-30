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'Ters duruyor' diye aracı ateşe verdi

30 Ocak 2019 14:58

Kadıköy'de akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişi sokakta park halinde bulunan otomobili kundakladı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, aracı kundaklayan kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Caferağa Mahallesi, Şair Latifi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişi sokakta park halinde bulunan otomobilin camını kırarak, ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile araçtaki yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Aracı kundaklayan, ismi öğrenilemeyen kişi gözaltına alındı. Burada yaşayan bir kişi yaşananlar hakkında 'Yukarıdan iniyor. Araba ters yönde duruyor diye sinirleniyor. Eline aldığı sopa ile aracın camını kırıyor. Sonra da ateşe veriyor'' dedi.

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