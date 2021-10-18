T24 LogoT24 Logo
Haberler

Terrence Malick'ten yeni Ford otomobili için reklam filmi

18 Ekim 2021 10:56

Dünyaca ünlü yönetmen Terrence Malick, otomobil markası Ford için yeni reklam filmi çekti. Reklam filminin anlatıcılığını Don Cheadle üstlendi.

Days of Heaven, The Thin Red Line ve The Tree of Life gibi unutulmaz filmlere imza atan, şu sıralar yeni filmi The Way of the Wind‘in hazırlıklarıyla uğraşan usta yönetmen Terrence Malick, Ford'un yeni otomobili için reklam filmine imza attı. 

Filmin anlatıcısı Don Cheadle oldu

Terrence Malick imzalı bu reklam filminin görüntü yönetmenliğini Sean Baker imzalı The Florida Project ve Carlos Reygadas’ın yönettiği Post Tenebras Lux filmlerinde görev alan Alexis Zabé üstlendi.

Crash, Hotel Rwanda ve Iron Man serisiyle tanınan, son yıllarda Marvel Sinematik Evreni’nde canlandırdığı James Rhodes / War Machine karakteriyle adından söz ettiren, temmuz ayının başında Steven Soderbergh imzalı No Sudden Move filminde rol alan Don Cheadle ise anlatıcı olarak reklam filmine katkıda bulundu.

terrence malickfordotomobilyönetmen

Diğer Videolar

CHP'li Abdurrahman Tuttere meclis kürsüsünden ekmek ve kuru soğan gösterdi: Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana

Meclis Başkanvekili Akar sinirlendi: Hay senin!

İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu'nun hareketiyle kastedilen neyse bakkala gittiğimde onu hissediyorum

Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü günden yeni görüntüler yayınlandı; sivil giyimli kişiden polise: Gücünüzü gösterin

Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca kaza yaptı

İmamoğlu'ndan 'oyun' projesi: Sistem kuruluyor, gençler destekleniyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24