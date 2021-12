Terrence Malick'ten yeni Ford otomobili için reklam filmi

Dünyaca ünlü yönetmen Terrence Malick, otomobil markası Ford için yeni reklam filmi çekti. Reklam filminin anlatıcılığını Don Cheadle üstlendi.

Days of Heaven, The Thin Red Line ve The Tree of Life gibi unutulmaz filmlere imza atan, şu sıralar yeni filmi The Way of the Wind‘in hazırlıklarıyla uğraşan usta yönetmen Terrence Malick, Ford'un yeni otomobili için reklam filmine imza attı.

Filmin anlatıcısı Don Cheadle oldu

Terrence Malick imzalı bu reklam filminin görüntü yönetmenliğini Sean Baker imzalı The Florida Project ve Carlos Reygadas’ın yönettiği Post Tenebras Lux filmlerinde görev alan Alexis Zabé üstlendi.

Crash, Hotel Rwanda ve Iron Man serisiyle tanınan, son yıllarda Marvel Sinematik Evreni’nde canlandırdığı James Rhodes / War Machine karakteriyle adından söz ettiren, temmuz ayının başında Steven Soderbergh imzalı No Sudden Move filminde rol alan Don Cheadle ise anlatıcı olarak reklam filmine katkıda bulundu.