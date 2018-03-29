Terör şüphelileri Mehter Marşı ile adliyeye getirildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, PKK/KCK mensubuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüte elaman temin ettikleri değerlendirilen 4 kişi ile sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, terör örgütü amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yazılmış kitap, dergi ile dijital materyaller, örgütsel bezler ve poşular ele geçirildi. 3 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Emniyette sorguları tamamlanan PKK/KCK mensubu üyesi K.O., Ş.T., İ.R.K. ve F.B. ve sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilen Ö.K., F.A., Z.E., Y.M., G.C., Ö.K. ile Ş.Y. adliyeye sevk edildi. Öğretmen olan İ.R.K.'nin meslekten ihraç edildiği, K.O.'nun ise HDP eski Dilovası ilçe başkanı olduğu öğrenildi. 11 kişi, adliyeye getirilirken polis araçlarının içinde Mehter Marşı çalınması dikkat çekti.