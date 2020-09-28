Termal kameralı drone ile gece kaçak av denetimi

Kaçak av yapan balıkçıların yeni korkulu rüyası termal kameralı drone oldu. Gece denetime çıkan ekipler termal kamera ile kaçak av yapanlara anıda baskın yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatı ile denizde kaçak avlananlara göz açtırmayan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, ekipleriyle birlikte gece denetime çıktı. Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın destekleriyle Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne kazandırılan termal kameralı drone kaçak avcılık yapanların korkulu rüyası olmaya başladı. Gece görüşlü drone ile denetim yapan ekipler gırgırların ağ attığı bölgeyi tespit etti.

Yasaklı bölgede ağ atmadıkları anlaşılan gırgırı denetleyen ekipler tutulan balıklarında ölçümünü yaptı. Ağa takılan küçük balıklar tekrar denize bırakıldı.

Denetimler sırasında balıkçılarla sohbet ederek, avlanan balıkları inceleyen İl Müdürü Saylak, “Denizlerimiz bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli. Her yıl çok önemli miktarda balığımız bölgemizde yetiştirilerek, yurt dışına ihraç ediliyor. Bunun yanı sıra yine bölgemizde yapılan avcılıktan elde edilen balıkların büyük bir bölümü ülkemizin çeşitli illerine sevk ediliyor. Bu kapsamda ege bölgesinin bir çok ilinden bölgemize gırgırlarıyla gelerek avlanma yapan balıkçılarımız var. Bizler de bu süreçte yapılan avlanmayı kontrol altında tutabilmek adına çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Muğla Valiliğimizce kurumumuza kazandırılan termal kameralı drone ile denetimlerimizi daha geniş kapsamlı ve kaçak avcılığa geçit vermeden sürdürüyoruz. Gırgırlarımızda yaptığımız denetimlerde kurallara uyarak yaptıkları avcılıktan dolayı tüm balıkçılarımıza teşekkür ediyoruz. Müdürlük olarak denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” dedi.