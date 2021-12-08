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Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca kaza yaptı

Tedavi altına alınan Kartal Kubilay’ın, sol dizinin parçalandığı öğrenildi

08 Aralık 2021 08:02

Kocaeli’nin Derince ilçesinde terlikle direksiyon başına geçen sürücüsünün idaresindeki servis minibüsü, büfeye malzeme götüren Kartal Kubilay Y.'e çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Kartal Kubilay Y.’nin çarpışmanın şiddetiyle iki aracın arasında kaldığı görülüyor.

Kaza, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Nihat Erim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terlikle araç kullanan A.Y. idaresindeki 41 P 2733 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki büfeye malzeme indirilen 34 DLA 467 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürüklendi, malzemeleri indiren Kartal Kubilay Y. ise iki araç arasında kaldı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Kartal Kubilay Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kartal Kubilay’ın, sol dizinin parçalandığı öğrenildi.

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