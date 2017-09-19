T24 LogoT24 Logo
Haberler

Terk edilmek her canlıya acı verir

19 Eylül 2017 13:30

Terk edildiğinizde içine düştüğünüz dipsiz kuyuları, biten peçeteleri, dondurma kaplarını hatırlayın. Nasıl canınızın yandığını hatırlıyor musunuz? Bunu sizi terk eden kişinin de yaşamasını istiyor olabilirsiniz ama bunu hiç bir canlı yaşamamalı. Özellikle de sözler verdiğiniz, ama verdiğiniz sözleri tutmak için çaba sarf etmediğiniz hayvanlara bunu yapmayın. Sokağa, barınağa ya da ormana terk etmeyin. Yuva arayın, geçici ev arayın. En başından bakamayacağınız hayvanları almayın. İstediğiniz değil ihtiyacınız olan hayvanları sahiplenin. Şartlarınıza, yaşam tarzınıza uygun olanını bulun. Yoksa inanın terk edilmek her canlıya acı veriyor...

ETİKETLER

Terk edilmek her canlıya acı verir

Diğer Videolar

Donmaktan kurtardıkları eşeği giydirdiler

Maltepe Devlet Hastanesi'nde yangın

3 bin yıllık mumya konuşturuldu

'Koronavirüs', Mucize Doktor’da: Hastane karantinaya alınıyor

Gülistan Doku 20 gündür kayıp | Son görüldüğü yerden geçen 140 sürücü ifade verdi

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24