Terk edilmek her canlıya acı verir

Terk edildiğinizde içine düştüğünüz dipsiz kuyuları, biten peçeteleri, dondurma kaplarını hatırlayın. Nasıl canınızın yandığını hatırlıyor musunuz? Bunu sizi terk eden kişinin de yaşamasını istiyor olabilirsiniz ama bunu hiç bir canlı yaşamamalı. Özellikle de sözler verdiğiniz, ama verdiğiniz sözleri tutmak için çaba sarf etmediğiniz hayvanlara bunu yapmayın. Sokağa, barınağa ya da ormana terk etmeyin. Yuva arayın, geçici ev arayın. En başından bakamayacağınız hayvanları almayın. İstediğiniz değil ihtiyacınız olan hayvanları sahiplenin. Şartlarınıza, yaşam tarzınıza uygun olanını bulun. Yoksa inanın terk edilmek her canlıya acı veriyor...