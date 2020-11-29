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Tepki çeken hareket; futbolcu Anıl Karaer, topu top toplayıcının üzerine doğru vurdu!

Futbolcu Anıl Karaer, futbol camiası ve top toplayıcı Hasan Melih'ten özür dilediği bir açıklama metni paylaştı

29 Kasım 2020 18:42

T24 Haber Merkezi

TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile Adana Demirspor maçında Adana Demirsporlu futbolcu Anıl Karaer, uzatmalarda top toplayıcı Hasan Melih'e yaptığı hareket nedeniyle hem kırmızı kart gördü hem de tepkiyle karşılaştı. Karaer daha sonra futbol camiası ve top toplayıcı Hasan Melih'ten özür dilediği bir açıklama metni paylaştı. 

Ankara Keçiörengücü ile Adana Demirspor arasında oynanan mücadelede tartışma yaratan bir olay yaşandı. 

Adana Demirspor forması giyen Anıl Karaer, karşılaşmanın uzatma dakikalarında taç atışı kullanacağı esnada topu top toplayıcı çocuğun üstüne doğru sert bir vuruş yaptı. Bu vuruşun ardından top toplayıcı çocuğa bir de küfür eden Karaer'e ev sahibi ekibin yedek kulübesi tepki gösterdi.

Bu davranışıyla hakemden direkt kırmızı kart gören Anıl Karaer oyun dışında kaldı. Karşılaşma, ev sahibi Ankara Keçiörengücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Özür diledi

Futbolcu Anıl Karaer Instagram hesabından futbol camiası ve top toplayıcı Hasan Melih'ten özür dilediği bir açıklama metni paylaştı. Açıklama şöyle;   

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