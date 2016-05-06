Tenis raketlerini kıra kıra mağlubiyete uzandı!

TEB BNP Paribas İstanbul Open finalinde bir sporcunun kontrolü kaybedince neler yapabildiğine şahit olundu. Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen turnuvanın ana tablo tekler finalinde, dünya sıralamasında 87. sırada bulunan Arjantinli Diego Schwartzman ile dünyanın 29 numarası Bulgar Grigor Dimitrov, karşı karşıya geldi. TEB BNP Paribas İstanbul Open uluslararası erkekler tenis turnuvasının tekler finalinde Arjantinli Diego Schwartzman, güçlü Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-1'le geçerek şampiyonluğa ulaştı. Mücadelenin üçüncü setinde Bulgar Dimitrov, sakatlığı nedeniyle rakibi karşısında varlık gösteremedi ve 4-0 geriye düştü. Sinirlenen Bulgar tenisçi, raketi yere vurması nedeniyle puan cezası aldı. Schwartzman'ın 5-0 öne geçmesinin ardından raketini defalarca yere vuran Dimitrov, maç cezası ile seti 6-0 kaybetti.