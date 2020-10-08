Temizlikçilikten milyonerliğe uzanan hikâye...

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde doğan ve Almanya'daki hayatına temizlikçi olarak başlayan Turabi Yıldız , şimdi 900 kişinin çalıştığı milyonlarca Euro cirosu olan TIP-TOP şirketinin sahibi.

Türkiye’den Almanya’ya 32 yıl önce giden Turabi Yıldız, çalıştığı Tip-Top Autoaufbereitung adlı oto temizliği firmasını satın alarak kendi işinin patronu oldu. Temizlikçi olarak 5 yıl çalıştığı iş yerinin patronu olan Yıldız, başarı öyküsünü anlattı;

"Almanya’ya geldikten sonra Neuss şehrinde temizlik işçisi olarak çalıştığım şirketi satın aldım. Otomobil sektörünü iyi takip ettik. Sadece temizlik yapmakla kalmadık, araç bakımında gerekli olsan her branşa girdik. Kendimizi yaşadığımız ülkenin standartlarına iyi ayarladık, ev ödevlerimizi çok iyi yaptık. Almanya’nın dev lüks araç markalarının kayıtlarına girmek, oralardan iş almak kolay iş değil. Bunu başardık, 25 yıldır da sektördeyiz."

Yıllık cirosu 40 milyon Euro

"Eylül 2020 itibarıyla da bünyemize kattığımız yeni işlerle, şirketimiz iki kat büyüdü ve çalışanımızın sayısı da 900’ü aştı. 2011 yılında 5 milyon yıllık cirosu bulunan şirketimizin yıllık cirosu 40 milyon Euro’yu buldu.

Neuss şehrinin Belediye Başkanı Reiner Breuer geçen günlerde Tip-Top Autoaufbereitung merkez ofisini ziyaret ederek, Turabi Yıldız’ı kutladı.

Kaynak: DHA