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Temizlik yaparken uçaksavar mermileri buldu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

29 Ekim 2020 13:30

Konya’da temizlik yapan belediye işçisi, ağaç dibine bırakılmış üç uçaksavar mermisi buldu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Lale Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belediye işçisi temizlik yaptığı sırada ağaç dibindeki 3 uçaksavar mermisini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Dolu olduğu tespit edilen mermiler, ilk incelemenin ardından polis tarafından götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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