T24 LogoT24 Logo
Haberler

Temizlik personelinin köpeğe süpürgeli masajı böyle görüntülendi

26 Ekim 2021 08:44

Tuzla’da sabahın ilk ışıkları ile birlikte sahil bölgesinde temizlik yapan Tuzla Belediyesi personelleri ile bir sokak köpeğin görüntüleri yürekleri ısıttı. Ellerindeki süpürge ile bir köpeğin sırtını kaşıyan personellerin görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Dün sabah saatlerinde Tuzla Sahili’ni temizleyen personeller ile bir köpeğin görüntüleri ise yürekleri ısıttı.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, temizlik personelleri ellerindeki süpürgeler ile bir köpeğin sırtını kaşıdılar. Sırtını kaşıtan köpeğin mutluluğu ise çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından ‘Günaydın Hayat’ notu ile paylaştı. Başkan Yazıcı’nın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.

temizlik personelisüpürgeli masajtuzlasüpürge

Diğer Videolar

Özge Peker, eşi Sedat Peker'in videosunu paylaştı: "Çektiğimden haberi yoktu, içimden sizlerle paylaşmak geldi"

Ekvador’un güneyindeki tarihi bir kasabada oluşan obruk 3 evi yuttu

Köpeklerin saldırdığı çocuğu, yoldan geçen kadın kurtardı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Aralık 2021

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: 83 milyon kaybediyor, Saray ve rantçı yandaşları kazanıyor

Ankara-Erivan yakınlaşması; bu kez şeytanın bacağı kırılır mı?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24