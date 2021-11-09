Temizlik işçileri dökülen yapraklarla ‘Atam izindeyiz’ yazdı

Eskişehir’de Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda çalışan belediye temizlik işçileri, ağaçlardan dökülen yapraklar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıl dönümünde ‘Atam İzindeyiz’ yazdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı parkta çalışan temizlik işçileri, kavak ağaçlarından dökülen binlerce yaprağı toplayıp ‘Atam izindeyiz’ yazıp sonsuzluk işareti yaparak Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Yaprakların ortasında Atatürk portresi taşıyan işçilerden biri, “Atatürk’ü böyle anmak ve minnetimizi bu şekilde göstermek istedik” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ü anan işçilerden bir diğeri de “Atatürk’ü çok sevdiğimiz için yaptık. Atatürk’ü hep önder gördüğümüz için bunu düşündük. Herkese örnek olmak için. Ata’mızın her zaman yanımızda olduğunu, O’nun izinden gideceğimizi ve bu izi gelecek neslimize de göstermek istedik. Şükranımız, minnetimizle Atatürk?ü anmak için bunu yaptık” dedi.

Kaynak: DHA