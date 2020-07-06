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Temizlik işçileri buldukları mücevheri belediyeye teslim ettiler

06 Temmuz 2020 14:45

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin temizlik işçileri, bir atık konteyneri yanında buldukları takı ve mücevheri sahibine ulaştırılması için belediyeye teslim etti. Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bunu kendisinin olduğunu kanıtlayabilen komşumuza teslim edeceğiz. Kıymetli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Muratpaşa Belediyesi’ne yakışanı yapmışlar” dedi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin temizlik işçileri Fikret Tayhun, Okan Şahin ve Murat Denizkaya, her gün kendilerine çizilen güzergahta atık konteynerlerini boşaltırken bugün sabah saatlerinde konteynerin dışında duran kutu, işçilerden Tayhun’un dikkatini çekti. Kutunun çöp olabileceğini düşünerek yerden alan Tayhun, içinde bir ağırlık hissedince kutuyu açtı.

Kutunun içinde bir miktar takı ve mücevheri gören Tayhun, önce birlikte çalıştığı arkadaşlarına haber verdi ardından Temizlik İşleri Müdürü Meltem Dağlı’ya ulaştı. Günlük işlerini bir başka ekibe devreden belediye çalışanları, takı ve mücevherlerin sahibine ulaştırılması için, hemen belediyeye döndü ve takı ve mücevherleri, Başkan Uysal’a götürerek belediyeye teslim etti.

Başkan Uysal, takı ve mücevherlerin sahibine ulaşmak için kutunun nerede bulunduğu, ederinin ne kadar olduğu konusunda bir açıklama yapmayacaklarını söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:“Komşularımıza sesleniyorum. Yanlışlıkla attığını düşünen ve kendisinin olduğunu kanıtlayabilen komşumuza bunu teslim edeceğiz. Kıymetli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Muratpaşa Belediyesi’ne yakışanı yapmışlar. Belli bir ücret ile çalışan, bütün gün sokaklarımızı yaşanır hale getiren, temizleyen çalışma arkadaşlarımız, aynı zamanda çocuklarına haksız kazanç, haram lokma yedirmeme konusunda da gerekli ahlaki duyarlılığı kesinlikle gösteriyorlar. Bu duyarlılıklarından dolayı ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda ahlaki tutum, gerçek anlamda toplumcu düşünce, insandan yana düşünce işte budur. Yani sınırlı bir maaşınız olacak ama o mücevhere el atmayacaksınız. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum.”

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