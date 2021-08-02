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Temiz Hasat Kooperatifi'nden Avcıergun: İlk gün yangın uçağı olsa bu bu kadar uzamazdı; Marmaris'in ciddi şekilde uçağa ihtiyacı var

02 Ağustos 2021 11:49

Temiz Hasat Kooperatifi'nden Kerem Avcıergun, Marmaris'ten gözlemlerini aktardığı videoda "İlk gün yangın uçağı olsa bu bu kadar uzamazdı; Marmaris'in ciddi şekilde uçağa ihtiyacı var" diye konuştu.

Marmaris'teki büyük yangının ardından sivil toplum gönüllüleri yangın bölgesine gitti. Oradaki gözlemlerini aktaran Temiz Hasat Kooperatifi'nden Kerem Avcıergun, şunları ifade etti: 

"Sivil toplum gönüllüleri olarak Marmaris'ten başlayarak gözlemler yaptık. İhtiyaç belirledik. Bu kısa tur bize çok acı manzaralar getirdi. Öncelikle toplum olarak ciddi bir çağrıda ve çığlıkta bulunmalıyız. Bunun adı da uçak. Son derece dik, sarp bir arazi. Karadan söndürmek son derece zor. Bu mücadelede karadan çok zorlanıyorlar. Turunç'ta iki defa helikopter gördük. Çok fazla hava taşıtına rastlamadık. Herkesin söylediği konu, ilk gün yangın uçağı olsa bu bu kadar uzamazdı. Önümüze bakalım. Şu an Marmaris'in ciddi şekilde uçağa ihtiyacı var, yoksa yangın sönmeyecek."

kerem avcıergunyangınmarmaris

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