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TEM'in Kocaeli geçişinde 40 kilometrelik araç kuyruğu

24 Ağustos 2018 22:35

Tatilcilerin trafikteki yoğun hareketliliği sürüyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk artarak devam ediyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan trafik yoğunluğu Kocaeli'nin Derince ilçesine kadar sürüyor. Saat 19:00 itibariyle bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğu İstanbul istikametine doğru adım adım ilerliyor. Derince ilçe geçişinde rahatlayan trafik akışı, Gebze Kirazpınar mevkiinde yeniden yoğunlaşıyor.

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