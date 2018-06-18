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Temelli: TRT'den sesleniyor olmanın şaşkınlığını yaşıyorum

18 Haziran 2018 23:35

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, dün TRT Haber'de yasal propaganda hakkı çerçevesinde yaptığı konuşmasında, “6 milyon seçmenin oyunu almış bir Partinin Eş Genel Başkanı olarak, bizim vergilerimizle çalışan TRT'den nihayet sesleniyor olmanın şaşkınlığıyla sözlerime başlamak istiyorum” dedi. 24 Haziran'ın önemine vurgu yapan Temelli, "24 Haziran tarihi sadece bir seçim değildir. Ülkenin bundan sonra tek adam rejimi ile mi demokrasi ile mi yönetileceğinin tercihidir. Çocuklarımızın nasıl bir ülkede yaşayacağının belirleneceği gündür. Gelin, yeni yaşam umudunu halkın tüm kesimlerine taşıyarak yarattığımız coşkuyu 24 Haziran seçimlerinde taçlandıralım. 1 oy hiçbir zaman bu kadar önemli olmamıştı. 1 oyunuzla bu oyunu bozun" ifadesini kullandı.

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