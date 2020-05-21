Temel Karamollaoğlu: Seçimlere müdahale edilecek, geçen seçimde de ettiler

Gündeme ilişkin soruları cevaplayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim beklemediğini ifade ederken, seçimlere müdahale edileceğini savundu. Karamollaoğlu, "Ben diyorum ki, seçimlere müdahale edecekler, nasıl anlarsanız anlayın. Oylara müdahale edecekler. Çünkü geçmiş seçimlerde müdahale ettiler. Sandık başlarında insanlarımızı katlettiler" dedi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Sözcü'den Nevşin Mengü'nün sorularını cevapladı. Erken seçim sorusuna cevap veren Karamollaoğlu, böyle bir ihtimali beklemediğini ifade etti.

Saadet Partisi adaylarının çekilmeleri için tehdit edildiğini ve sandıklara müdahale edildiğini hatırlatan Temel Karamollaoğlu, "Bunlar özellikle müdahaleye müsait olan ortamlarda yapılıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da ama buna rağmen de halk belli bir ölçüde direniyor. Siz bu müdahaleyi İstanbul’da, Ankara’da kolay kolay yapamazsınız" diye konuştu.