T24 LogoT24 Logo
Haberler

Temel Karamollaoğlu: Seçimlere müdahale edilecek, geçen seçimde de ettiler

21 Mayıs 2020 11:20

Gündeme ilişkin soruları cevaplayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim beklemediğini ifade ederken, seçimlere müdahale edileceğini savundu. Karamollaoğlu, "Ben diyorum ki, seçimlere müdahale edecekler, nasıl anlarsanız anlayın. Oylara müdahale edecekler. Çünkü geçmiş seçimlerde müdahale ettiler. Sandık başlarında insanlarımızı katlettiler" dedi

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Sözcü'den Nevşin Mengü'nün sorularını cevapladı. Erken seçim sorusuna cevap veren Karamollaoğlu, böyle bir ihtimali beklemediğini ifade etti.

Saadet Partisi adaylarının çekilmeleri için tehdit edildiğini ve sandıklara müdahale edildiğini hatırlatan Temel Karamollaoğlu, "Bunlar özellikle müdahaleye müsait olan ortamlarda yapılıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da ama buna rağmen de halk belli bir ölçüde direniyor. Siz bu müdahaleyi İstanbul’da, Ankara’da kolay kolay yapamazsınız" diye konuştu.

 

ETİKETLER

temel karamollaoğlusaadet partisierken seçimseçimlere müdahale

Diğer Videolar

Güvenlik görevlisini 'kendisini polise ihbar ettiği' gerekçesiyle darp etti

Florya'daki İBB Başkanlık Konutu, İmamoğlu'nun talimatıyla halka açılıyor

Sahilleri atıkla dolan Antalya'da bir köpeğin denizdeki çöp poşetini alıp kıyıya çıkarttığı anlar...

Plajlara akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Kuşadası plajlarında insan seli

ABD’de '4 Temmuz Bağımsızlık Günü' havai fişek gösterileriyle kutlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu...

Prof. Ersan Şen, Süleyman Özışık ve Mucahit Birinci arasındaki barolara...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Porno sitesinde seni gördüm" dedi, kızına kurşun yağdırdı!...

Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması!...

Sony, 60 yıllık ismini değiştirme kararı aldı...

2017'den bu yana kamudan ihraç edilen 12 bin 200 KHK'lı...

ÖTV oranları yüzde 6.89 arttı; sigara ve alkole vergi zammı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da anayasa oylaması Putin’in istediği şekilde bitti ama tartışmalar bitmedi...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu...

Prof. Ersan Şen, Süleyman Özışık ve Mucahit Birinci arasındaki barolara...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24