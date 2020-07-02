Temel Karamollaoğlu'ndan Sivas katliamı paylaşımı: Madımak Hadisesi'nin aydınlatılması için bir komisyon kurulmalı

02 Temmuz 2020 16:02
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı bir video ile Sivas katliamının yıl dönümünü andı. Videoyu, "İnsanımızı ayrıştırmak, birbirine düşürmek isteyen karanlık mahfillerin sebep olduğu #Madımak Felaketi'nde yitip giden canlar hepimizi derinden yaralamıştır. Benzer hadiselerin ülkemizde bir daha vuku bulmamasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederim" ifadeleriyle paylaşan Karamollaoğlu, "Madımak Hadisesi'nin aydınlatılması, dahli olanların hukuk önünde hesap vermesi için bir komisyon kurulmalı, 1993'te yaşanan, Madımak başta olmak üzere tüm hadiseler topyekûn araştırılmalıdır" dedi.
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