Temel Karamollaoğlu'ndan Sivas katliamı paylaşımı: Madımak Hadisesi'nin aydınlatılması için bir komisyon kurulmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı bir video ile Sivas katliamının yıl dönümünü andı. Videoyu, "İnsanımızı ayrıştırmak, birbirine düşürmek isteyen karanlık mahfillerin sebep olduğu #Madımak Felaketi'nde yitip giden canlar hepimizi derinden yaralamıştır. Benzer hadiselerin ülkemizde bir daha vuku bulmamasını Cenâb-ı Allah’tan niyaz ederim" ifadeleriyle paylaşan Karamollaoğlu, "Madımak Hadisesi'nin aydınlatılması, dahli olanların hukuk önünde hesap vermesi için bir komisyon kurulmalı, 1993'te yaşanan, Madımak başta olmak üzere tüm hadiseler topyekûn araştırılmalıdır" dedi.