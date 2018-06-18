Temel Karamollaoğlu: AKP'den kopan yüzde 15'lik kesim bize oy verecek

Habertürk Gazetesi'nde Kübra Par'ın konuğu olan Temel Karamollaoğlu 24 Haziran seçimleriyle ilgili konuştu. Karamollaoğlu, bugün AK Parti'nin içinde olup da bize oy verecek çok büyük bir kesim olduğunu biliyorum. Belki şu anda önde olmayan ama geçmişte çok ciddi manada görev almış, bakanlık yapmış insanlardan bahsediyorum. Bu insanların içinde çok büyük bir kesim var. AK Parti'de yaklaşık yüzde 15'lik bir kopmadan bahsediliyor. Bunun 9'u zaten 7 Haziran'da yaşandı. O günden bugüne ciddi bir kopma da var. Bundan dolayı bu kopan kesimin ağırlıklı olarak bize geleceğini, oy vereceğini düşünüyorum. Ama ayrıca bunu çıkıp da davul-zurna ile de ilan etmeyeceklerini düşünüyorum. Dip dalga dememin sebebi bu.” Dedi.