TEMA Vakfı, Fatsa'nın altın madeni ile geçen 5 yılını anlattı: "Cennetin ortasında bir cehennem yaratıldı"

TEMA Vakfı, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki altın madeninin bölgeye ve doğaya verdiği zararı anlatan bir video yayınladı. Yayınlanan videoda Fatsa'daki altın madeninin sadece 5 yılda doğaya yaptığı etki gözler önüne serilirken, videoda konuşan Fatsalılar "Cennetin ortasında bir cehennem yaratıldı" dedi.

TEMA Vakfı'nın yayınladığı video sosyal medyada dikkat çekti. "Altın madeni hakkında Fatsalıların anlatacakları var! Altın madeni sadece 5 yılda, Fatsa’da geri dönülmez kayıplara neden oldu" notuyla paylaşılan videoda Fatsalıların "Bu kadar ormanlar gitti, bu kadar ağaçlar gitti. Bu memlekette benim çocuklarım, torunlarım yarın yaşayamayacaksa, yazık olsun bizlere diyebiliyorum yani. Ağaçlarımız vardı, hepsini yok ettiler" diyerek düşüncelerini ifade etmesi ise sorunun büyüklüğünü gözler önüne serdi.