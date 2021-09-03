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TEM Otoyolunda operasyon: 25 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı 'makaron' ele geçirildi

4 şüpheli gözaltına alınırken, kamyonlara el konuldu.

03 Eylül 2021 12:34

Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu’nda durdurulan 2 kamyon ve bir depoda yapılan aramada 25 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı 'makaron' olarak adlandırılan ve tütün doldurulup filtreli hazır sigara yapılmasına yarayan boş sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan 2 kamyonun gümrük kaçağı makaron sevkiyatı yaptığı yönünde istihbarata ulaşılması neticesinde harekete geçti. Ekipler tarafından takibe alınan kamyonlar, Derince ilçesinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda, kamyonların kasasında onlarca koli dolusu gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alınırken, kamyonlara el konuldu

Olayla ilgili araştırmalarını genişleten ekipler, kamyonların hareket ettiği bir depoya operasyon düzenledi. TEM Otoyolu’nda durdurulan kamyonlar ve depoda yapılan aramalarda toplam 25 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y.Ö., M.A., M.A.K. ve Y.Ç. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, makaronlara ve kamyonlara el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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