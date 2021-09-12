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TEM otoyolunda havadan denetim: İhlal yapanlara toplam 3 bin 93 lira ceza kesildi

Denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi

12 Eylül 2021 09:52

TEM otoyolunda polis ekiplerince havadan yapılan denetimlerde, ihlal yaptığı belirlenen 13 sürücüye ceza kesildi.
İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince dün 16.30-18.30 saatlerinde TEM otoyolunda havada destekli denetimler gerçekleştirildi.
Mahmutbey Gişeler ile Çorlu Gişeler arasında helikopterle yapılan denetimlerde 13 araç sürücüsünün ihlal yaptığı tespit edildi. Yerde bulunan ekiplerce durdurulan araç sürücülerine toplamda 3 bin 93 TL ceza kesildi. Trafik denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

TEM otoyoluhavadan trafik denetimi

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