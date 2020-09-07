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TEM Otoyolu'nda son sürat ters yönde gitmeye başladı

07 Eylül 2020 13:40

İstanbul Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda kullandığı otomobille son sürat geri geri giden otomobilin sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay önceki gün TEM Otoyolu Ahmediye mevkiinde yaşandı. Normalde Edirne yönünde ilerleyen bir otomobil sürücüsü daha sonra otomobilini geri geri sürmeye başladı. Sürücü üstüne gelen diğer araçlara aldırış etmeden süratle geri geri ilerlemeye devam etti. Daha sonra yol ortasında manevra yapan otomobilin sürücüsü yine ters yönde ilerlemeye devam etti. Trafik kurallarını hiçe sayıp hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan kişi bir süre sonra gözden kayboldu. Tehlike dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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