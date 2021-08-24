T24 LogoT24 Logo
Haberler

TEM’de durdurulan minibüsten 50 kaçak göçmen çıktı: 3 gözaltı

24 Ağustos 2021 08:43

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde, polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu bir minibüs içerisinden 50 kaçak göçmen çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik, TEM Otoyolu’nda öğlen saatlerinde denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetim sırasında, seyir halinde olan camları siyah filme kaplanmış bir minibüs, ekiplerin şüphesi üzerine durduruldu. Ekiplerin durdurduğu minibüs içerisinden Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 50 düzensiz göçmen çıktı.

Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, araçta bulunan sürücü ve organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

temafgankaçak göçmenkocaeli

Diğer Videolar

HDP: Yaşamımı, geleceğimi, memleketimi karanlığa teslim etmem diyenler burada mı?

Eski TÜGVA Başkanı İsmail Emanet 2016 yılında "Gençler olarak yapmamız gereken oluşan boşlukları en iyi şekilde doldurmak" demiş

İskenderunspor'dan maç sonu paylaşımı: Riekerink hoca ve bizim takım...

İBB ile TÜGVA arasında tahliye gerilimi | AKP'li Türkyılmaz "Hukukçu kimliğinizle konuşun" dedi; CHP'li Sakalar belgelerle açıkladı

Eski TÜGVA yöneticisi: Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarına sesleniyorum, ilk başta beni sonra tüm sorumluları yargılayın, bu konunun üzerine gidilmesi lazım

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Ekim 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24