Telefonunu çalan hırsıza üzülüp para verdi

İstanbul Sultangazi’de bir iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli, taksiye binerek kaçtı. Şüpheli, taksi parasını ödemek için cep telefonunu satmaya çalışınca yakalandı. Hırsızın paraya ihtiyacı olduğunu anlayan telefon sahibi ise hem şikâyetçi olmadı hem de harçlık verdi.

İstanbul Sultangazi'de gece saatlerinde bir iş yerine giren hırsız, işletme sahibinin cep telefonunu çaldı ve taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Taksiyle, Sultangazi’de başka bir mahalleye giden hırsız, taksi ücretini ödeyemedi. Bu esnada arkadaşları ile sohbet eden Osman Durmuş'a elindeki cep telefonunu gösterip kendisine ait olduğunu ve taksi ücretini ödemek için 100 TL'ye satmak istediğini söyledi.