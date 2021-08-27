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Telefonunu çalan hırsıza üzülüp para verdi

Polis ekipleri ise şahsın şikâyetçi olmaması sebebiyle herhangi bir işlem yapmadı

27 Ağustos 2021 15:38

İstanbul Sultangazi’de bir iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli, taksiye binerek kaçtı. Şüpheli, taksi parasını ödemek için cep telefonunu satmaya çalışınca yakalandı. Hırsızın paraya ihtiyacı olduğunu anlayan telefon sahibi ise hem şikâyetçi olmadı hem de harçlık verdi.
 
İstanbul Sultangazi'de gece saatlerinde bir iş yerine giren hırsız, işletme sahibinin cep telefonunu çaldı ve taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.
 
Taksiyle, Sultangazi’de başka bir mahalleye giden hırsız, taksi ücretini ödeyemedi. Bu esnada arkadaşları ile sohbet eden Osman Durmuş'a elindeki cep telefonunu gösterip kendisine ait olduğunu ve taksi ücretini ödemek için 100 TL'ye satmak istediğini söyledi.
 
Hırsızdan parayı verip telefonu alan Durmuş ve arkadaşları, durumdan şüphelendi. Telefonu inceleyen Durmuş, telefonun başka birine ait olduğunu anladı. Bunun üzerine hırsızı oyalayan Durmuş ve arkadaşları bir yandan da polise ve telefonun sahibine haber verdi. Mahalleli, karnı da aç olan hırsıza yemek ve çay ikramında da bulundu.
 
Telefonun asıl sabi, hırsızdan şikâyetçi olmazken, bir de paraya ihtiyacı olduğunu anlayınca cebine para koydu.
 
Polis ekipleri ise şahsın şikâyetçi olmaması sebebiyle herhangi bir işlem yapmadı.
 
Kaynak: İHA
hırsızlıkistanbulsultangazi

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