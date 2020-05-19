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Telefonu ve çantası bulunan kayıp dağcının kendisine ulaşılamadı

19 Mayıs 2020 16:59

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 7 gün önce, antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan dağcının telefonu ve çantası bulundu ama kendisine ulaşılamadı. 35 yaşındaki Fikret Emre'yi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Antrenman için 7 gün önce Mendos Dağı'na çıkan Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre'nin (35), bulunması için arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi.
Mendos Dağı eteklerinde AFAD, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve dağcıların destek verdiği arama çalışmaları sırasında Emre'nin sırt çantası, üstünde cep telefonu ve eşofmanı bulundu.
Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Yıldırım Beyazıt Umurtağ, bölgede etkili olan aşırı sıcaklara rağmen ekiplerin Emre'yi bulmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.
Emre'nin dağda yürüdüğünü gören bir çobanın verdiği bilgi doğrultusunda hareket ettiklerini anlatan Umurtağ, "Bölgede Emre'nin sırt çantası, telefonu ve eşofmanı bulundu. Dağcı arkadaşımızı aramak için Türkiye'nin birçok ilinden destek olmak isteyenler oldu. Bulunmazsa destek alacağız. İnşallah sağ salim arkadaşımızı buluruz" diye konuştu.
Kayıp dağcı Fikret Emre'yi arama çalışmaları devam ediyor.

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