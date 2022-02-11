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Telefonla konuşurken iki aracın arasından kalmaktan son anda kurtuldu

Tunceli'de bir vatandaş cep telefonu ile konuşurken iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu

11 Şubat 2022 14:34

Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz aralık ayında 23 ilde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Tunceli’de de bir kaza yer alırken, olayda cep telefonu ile konuşurken iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtulan görüntü dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü aralarında Malatya’nın da bulunduğu 23 ilde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaşılan internet sitesinde yer alan görüntüde, Tunceli'de vatandaşın cep telefonu ile konuşurken iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Kaynak: İHA

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