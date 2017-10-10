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Telefonla konuşmak için elektrik direğine çıkıyorlar

10 Ekim 2017 15:23

Niğde'nin Ulukışla İlçesi'ne bağlı Gümüş Köyü'nde oturanlar cep telefonuyla konuşmak için köyden 3 kilometre uzaklıktaki yüksek yerlere gidip elektrik direğine çıkarak iletişim sağlıyor. Tehlikeye rağmen elektrik direğindeki konuşmanın çok net olması nedeniyle tercih edildiğini belirten 1100 nüfuslu Gümüş Köyü Muhtarı Cumali Güngör, köy merkezindeki hiç bir cep telefon hattının çekmediğini söyledi. Elektrik direğine çıkılmaması için uyarılarda bulunduklarını ancak bazılarının bunu dikkate almadığını belirten Cumali Güngör, "Köy merkezinde telefon çekmiyor. Köylü kardeşlerimiz de 3- 4 kilometre yürüyüp yüksek yerlerde, elektrik direklerinde telefonla konuşmaya çalışıyor. Köyde bir vatandaşımız rahatsızlansa sağlık ekiplerini aramak için o kadar yol yürümemiz yüksek bir yere çıkmamız gerekiyor. Köylüler elektrik direklerine çıkıp telefonla görüşüyor bu da çok tehlikeli ama engel olamıyoruz" dedi.

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Telefonla konuşmak için elektrik direğine çıkıyorlar

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