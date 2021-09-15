Telefonla konuşabilmek için minareye çıkıyorlar: "Türkiye'de yüzde 1 çekmeyen alan varmış, o da bizim burası zannedersem"

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Emiryakup köyünde cep telefonları şebekeye bağlanamıyor. Köylüler, cep telefonuyla konuşabilmek için cami minaresine çıkıyor. Evlerinde ise internet üzerinden telefon görüşmesi yapabiliyor.

İl merkezine 45, Hayrabolu ilçesine de 25 kilometre uzaklıkta bulunan 400 nüfuslu Emiryakup köyünde cep telefonları çekmiyor. Köylüler, çareyi cami minaresine ve yüksek tepelere çıkarak buluyor. Evlerinde ise internetten aracılığı ile haberleşiyor.

"Yüzde 1 çekmeyen alan varmış, o da bizim burası zannedersem"

Emiryakup Köyü Muhtarı Osman Uysal, köyde yaşanan sıkıntıyı şöyle dile getirdi:

“Telefonlarımızın çekmemesi bizim için başlı başına bir sorun. Çekmediği için hizmetlerde aksama oluyor. Köyümüzde 400 nüfus yaşıyor. Köyümüzde büyükbaş, küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Bunlar yapılırken bunların pazarlanmasında haberleşme sağlanamıyor. Gelip alacak tüccarlar alamıyorlar. Bu telefonlar kurulduğundan beri bizde çekmiyor. Bu da büyük bir sorun. Muhtar olarak hizmetlerimde mecburen aksama oluyor, telefonların çekmemesinden dolayı. Telefon şirketleri, televizyonlarda reklam yaparken telefonun yüzde 99 çektiğini söylüyorlar Türkiye’de. Yüzde 1 çekmeyen alan varmış, o da bizim burası zannedersem. Telefonla iletişimimizi, çok acil olduğu zaman minareden sağlıyoruz. Minareye çıkarak. Trakya’da böyle bir köyün olması enteresan. Telefon da büyük alışkanlık oldu. Evlerimizde wifi (kablosuz ağ) kullanıyoruz, mecburen internet aracılığıyla görüşmelerimizi sağlamaya çalışıyoruz."