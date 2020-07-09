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Telefonda sinirlendi, işletmenin camlarını kırdı

09 Temmuz 2020 11:38

Rize'de telefonda konuştuğu kişiye sinirlenen belediye çalışanı, hırsını boş dükkanın camlarını kırarak çıkardı.

Olay, Rize merkez Tophane Mahallesi Palandöken Caddesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre telefonla konuştuğu sırada bir anda sinirlenen Ripark görevlisi S.K., bir anda telefonu kapatıp karşı kaldırıma koşarak kapalı bir iş yerinin camını tekmelemeye başladı. İlk tekmesinde camı kıran şahıs, kapının kırılmadığını görünce hırsını alamayarak ikinci tekmeyi de oraya attı. Kapının da açıldığını gören şahıs, elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olayın ardından ifadesi alınan S.K., “Kontrolümü kaybettim, koşarak dükkana girdim. Dükkan sahibi ile hiçbir sorunum yok, tanımam” dedi.

S.K.’nın bir anlık siniri yüzünden saldırdığı Osman Metin Gürcü’ye ait işletmede 5 bin liralık hasar tespit edildi. Gürcü saldırgandan şikayetçi oldu.

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