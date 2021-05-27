Telefon siparişi verdi, elinde Türkçe sözlük buldu

Eskişehir’de ikinci el ürünlerin satıldığı internet sitesinden telefon sipariş veren kadına gönderilen kargodan telefon yerine Türkçe sözlük çıktı.

Cep telefon satın almak için internetten araştırma yapmaya başlayan Rabia Yılmaz, ikinci el ürün satan internet sitesinden uygun fiyatlı bir telefon buldu. İlan sahibiyle irtibata geçen Yılmaz, fiyat konusunda satıcıyla anlaştı. Genç kadın, satıcının kendisine kimlik fotoğrafını ve banka hesap bilgilerini atmasının ardından 300 lira kaparo gönderdi. Daha sonra kargoya verilen ürünü bekleyen Rabia Yılmaz, kargosu eline ulaştığında kutunun içinden telefon yerine Türkçe sözlük çıktığını gördü. Dolandırıldığını anlayan Yılmaz, telefon sipariş ettiği kadınla tekrar iletişime geçti. Telefon görüşmesinde şahsın hakaretleri ve dalga geçen konuşmalarıyla karşılaşan genç kadın Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giderek suç duyurusunda bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.